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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессе планируют ремонт перекрестка Черняховского и Фонтанской дороги

Категория: Новости

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета подписало на днях договор подряда с компанией «Ростдорстрой», которая займется ремонтом перекрестка улицы Черняховского и Фонтанской дороги.

В тендере, кроме «Ростдорстроя», участвовала компания «Будвектор плюс», запросившая за работу на 16 тысяч гривен больше. В итоге победил «Рост», который получит из муниципального бюджета 12 миллионов 876 тысяч 960 гривен и 19 копеек.

На перекрестке поменяют дорожное покрытие и трамвайные рельсы, сделают тротуары и пешеходное ограждение перильного типа.

Точные сроки проведения работ неизвестны: перекресток должен быть сдан до конца 2018 года.



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