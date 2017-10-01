В Одессе планируют ремонт перекрестка Черняховского и Фонтанской дороги

Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета подписало на днях договор подряда с компанией «Ростдорстрой», которая займется ремонтом перекрестка улицы Черняховского и Фонтанской дороги.

В тендере, кроме «Ростдорстроя», участвовала компания «Будвектор плюс», запросившая за работу на 16 тысяч гривен больше. В итоге победил «Рост», который получит из муниципального бюджета 12 миллионов 876 тысяч 960 гривен и 19 копеек.