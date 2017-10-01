Полиция активно набирает новые кадры

Все одесситы знают, что в Одессе критическая нагрузка на службу 102, которая остро требует пополнения численности операторов.

Для конкурса приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование. Предпочтение отдается кандидатам с высшим юридическим, педагогическим, психологическим, филологическим или социологическим образованием без дефектов речи и высокими коммуникативными способностями.

Полиция обращается к одесситам, которым интересна эта работа приходить и звонить по поводу вакансий активно. Возможно кто-то из будущих операторов окажется именно тем человеком, которому суждено спасти чью-то жизнь или помочь тем, кто попал в неприятности и не знает, как из них выбраться.