В Одессе планируют сделать новую пешеходная зона

Депутаты городского совета обратились к мэру с просьбой закрыть исторический центр города для въезда машин. В своем запросе депутат Александр Иваницкий предложил закрыть центр Одессы для авто по следующему графику: с 18 до 22 часов в субботу, а в воскресенье с 10 утра до 22 часов вечера. Также, въезд машин он предлагает закрыть и в дни религиозных праздников. Вопрос вызвал активное обсуждение, депутаты пришли к выводу, что идея хорошая, но осуществить ее достаточно сложно. В свою очередь, Одесский городской голова не поддержал закрытие центра и призвал не давать обещаний зря. Ведь сразу возникает вопрос: «Где же люди будут оставлять машины?».

Много людей приезжает в центр города в Стамбульский парк. Сейчас активно ведется строительство Греческого парка, это ещё больше увеличит нагрузку.

«Нам нужно создать условия, правовую точку. Если мы что-то запрещаем, то мы должны сказать куда можно»- заявил Геннадий Труханов и распорядился создать рабочую группу, которая изучит предложение Иваницкого.