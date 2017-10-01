На Киевском районе будут новые транспортные развязки

Об этом рассказал вице-мэр Петр Рябоконь.

По его словам, в приоритете создание транспортной развязки на пересечении проспекта Академика Глушко и Маршала Жукова, а так же расширение проезжей части улицы Вильямса.

Впрочем, как выяснилось, решение этих задач находится пока только на совещательном уровне. Во всяком случае, финансирование этих проектов пока не определено.

Напомним, что хотя транспортное сообщение между жилмассивом Таирова и центром города куда более разветвлено, чем, скажем, между центром города и поселком Котовского, из-за обилия транспорта и сложной системы перекрестков транспортные заторы там происходят с незавидной регулярностью.