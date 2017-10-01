Нападение на вице-председателя областного совета Олега Радковского является частью «силового давления на оппозицию

Такой вывод сделала областная организация ВО «Батькивщина». Лидером которой и был пострадавший.

При этом покушение на политика однопартийцы напрямую связывают с предстоящими выборами в объединенных территориальных громадах.

Правда, на чем основываются такие выводы, местные «батькивщинцы» не поясняют.

В то же время председатель областного совета Анатолий Урбанский, напротив, не склонен связывать нападение на Олега Радковского с его политической деятельностью.

По его словам, «…политическая деятельность не рассматривается, как основная причина нападения!» поскольку , по мнению главы областного совета, его первый заместитель «…опытный политик и никогда не был конфликтным политиком!»

Поэтому Анатолий Урбанский призывает не политизировать все, чтло происходит в регионе.

Отметим, однако, что в ряде случаев Олег Радковский проявлял себя, как жесткий и непримиримый политический боец.

В частности, именно такие качеств он проявил при распределении руководителей депутатских комиссий после выборов в областной совет и при решении вопроса установки памятного знака героям Небесной сотни перед главным входом в здание областного совета.

Во всяком случае, согласно инсайдерской информации, правоохранители политический след в покушении пока не исключают.

Напомни, что накануне вечером в Олега Радковского трижды выстрелили из припаркованного автомобиля на улице Греческой.

По информации «Батькивщины», он был незамедлительно доставлен в «Инта-Сану» и прооперирован и в настоящее время его состояние стабильно.

Правоохранители по факту нападения начали уголовное производство по статье 115 УК Украины ( покушение на умышленное убийство).