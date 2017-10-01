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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В связи с покушением на Олега Радковского охрана здания областного совета должна быть существенно усилена

Категория: Новости


В связи с покушением на Олега Радковского охрана здания областного совета должна быть существенно усилена

Такое убеждение высказал председатель совета Анатолий Урбанский.

По его мнению, «…то, что случилось с Олегом Радковским, должно стать поводом, чтобы задуматься о дополнительных мерах безопасности.

Фактически, сейчас сюда кто-то может ворваться и со всеми расправиться!»

При этом, по словам главы областного совета, речь идет не только об увеличении штата охранников, но и об улучшении системы видео-наблюдения и усилению пропускного режима.

Отметим, однако, что , про крайней мере в течение последнего года охрана здания облсовета и так выглядит весьма внушительно. На входе постоянно находятся не менее трех-четырех спецохранников в полной амуниции.

А в период каких-либо мероприятий число стражи возрастает в разы.

Поэтому, чтобы просто «ворваться в здание», и  до сих пор нужна террористическая операция с задействованием специально подготовленной «группы лиц». Ну, или, по крайней мере,  большой и сплоченной  группы озверевывших «активистов».

Теперь же, вероятно, для этого потребуется разве что военная операция.

Но принимая во внимание, что в здании работают сотни людей, «расправится со всеми», очевидно,  не удастся даже при таком раскладе.



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