В связи с покушением на Олега Радковского охрана здания областного совета должна быть существенно усилена

Такое убеждение высказал председатель совета Анатолий Урбанский.

По его мнению, «…то, что случилось с Олегом Радковским, должно стать поводом, чтобы задуматься о дополнительных мерах безопасности.

Фактически, сейчас сюда кто-то может ворваться и со всеми расправиться!»

При этом, по словам главы областного совета, речь идет не только об увеличении штата охранников, но и об улучшении системы видео-наблюдения и усилению пропускного режима.

Отметим, однако, что , про крайней мере в течение последнего года охрана здания облсовета и так выглядит весьма внушительно. На входе постоянно находятся не менее трех-четырех спецохранников в полной амуниции.

А в период каких-либо мероприятий число стражи возрастает в разы.

Поэтому, чтобы просто «ворваться в здание», и до сих пор нужна террористическая операция с задействованием специально подготовленной «группы лиц». Ну, или, по крайней мере, большой и сплоченной группы озверевывших «активистов».

Теперь же, вероятно, для этого потребуется разве что военная операция.

Но принимая во внимание, что в здании работают сотни людей, «расправится со всеми», очевидно, не удастся даже при таком раскладе.