На месте заброшенного здания детского садика на Сегедской появится высотный дом

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Правда, с детским садом на первом этаже.
По мнению мэра Геннадия Труханова, это было бы оптимальным вариантом.
По его словам, «…законодательство это разрешает и такие садики весьма популярны. Они не такие большие, но удобные. И находятся в шаговой доступности!»
Кроме того, в этом случае построивший дом инвестор безвозмездно передаст детский садик городу.
Отметим, что территория этого заброшенного строения, расположенного по адресу улица Сегедская , 8 «а» составляет более пятидесяти соток. Что позволяет построить там очень большое здание.