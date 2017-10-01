На месте заброшенного здания детского садика на Сегедской появится высотный дом

Правда, с детским садом на первом этаже.

По мнению мэра Геннадия Труханова, это было бы оптимальным вариантом.

По его словам, «…законодательство это разрешает и такие садики весьма популярны. Они не такие большие, но удобные. И находятся в шаговой доступности!»

Кроме того, в этом случае построивший дом инвестор безвозмездно передаст детский садик городу.

Отметим, что территория этого заброшенного строения, расположенного по адресу улица Сегедская , 8 «а» составляет более пятидесяти соток. Что позволяет построить там очень большое здание.