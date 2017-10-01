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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Доходная часть городского бюджета выполняется и перевыполняется

Категория: Новости


Доходная часть городского бюджета выполняется и перевыполняется

Такую информацию сообщила на совещании в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам,  «…за девять месяцев нынешнего года в городской бюджет поступило 3,892 миллиарда гривен. Это составляет 101,6% плановых показателей!»

В денежном эквиваленте перевыполнение составило шестьдесят один миллион гривен.

По сравнению же с аналогичным периодом прошлого года превышение составило 28,9%.

Таким образом, в нынешнем году город уже «заработал» на восемьсот тридцать один миллион гривен.

Основными источниками пополнения бюджета стали налог с доходов физических лиц, единый налог и плата за землю.



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