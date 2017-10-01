Доходная часть городского бюджета выполняется и перевыполняется

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Такую информацию сообщила на совещании в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега.
По ее словам, «…за девять месяцев нынешнего года в городской бюджет поступило 3,892 миллиарда гривен. Это составляет 101,6% плановых показателей!»
В денежном эквиваленте перевыполнение составило шестьдесят один миллион гривен.
По сравнению же с аналогичным периодом прошлого года превышение составило 28,9%.
Таким образом, в нынешнем году город уже «заработал» на восемьсот тридцать один миллион гривен.
Основными источниками пополнения бюджета стали налог с доходов физических лиц, единый налог и плата за землю.