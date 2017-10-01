 
Информация к новости
  • Просмотров: 152
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

«Маски-шоу» уходят в прошлое?

Категория: Новости


Разумеется, речь идет не о концертной программе. А о регулярном использовании  спецназа во время следственных действий , проводимых прокурорскими работниками в частных структурах.

Согласно распоряжению Генерального прокурора Юрия Луценко, отныне применять спецназ можно будет только в случае оказания физического сопротивления следственной группе.

И по личному распоряжению областного Прокурора.

«…если есть обоснованные подозрения, что такое сопротивление будет оказано, то поставьте автобус со спецназом за километр и если худшие ожидания оправдаются, тогда он подъедет»!»- резюмировал Генпрокурор.

Отметим, что о постоянном и в большинстве случаев, ничем не обоснованном использовании спецназа при проведении следственных действий неоднократно обращали внимание  Генпрокуратуры представители бизнес-ассоциации.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 