«Маски-шоу» уходят в прошлое?

Разумеется, речь идет не о концертной программе. А о регулярном использовании спецназа во время следственных действий , проводимых прокурорскими работниками в частных структурах.

Согласно распоряжению Генерального прокурора Юрия Луценко, отныне применять спецназ можно будет только в случае оказания физического сопротивления следственной группе.

И по личному распоряжению областного Прокурора.

«…если есть обоснованные подозрения, что такое сопротивление будет оказано, то поставьте автобус со спецназом за километр и если худшие ожидания оправдаются, тогда он подъедет»!»- резюмировал Генпрокурор.

Отметим, что о постоянном и в большинстве случаев, ничем не обоснованном использовании спецназа при проведении следственных действий неоднократно обращали внимание Генпрокуратуры представители бизнес-ассоциации.