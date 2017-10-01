Правоохранители задержали мошенника

Одесские правоохранители установили местонахождение и задержали мошенника, который длительное время скрывался от органов досудебного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

47-летний одессит на протяжении длительного времени совершал противоправные действия, направленные на завладение правом собственности на чужое имущество. Злоумышленник, путем обмана, осуществлял подготовку необходимой для передачи права собственности документации, при этом действовал по предварительному сговору с группой лиц.

Своими противоправными действиями злоумышленнику удалось незаконно приватизировать три квартиры, которые находятся в г. Одессе и два земельных участка на территории Одесской области, совершив ущерб в особо крупных размерах.

Правонарушителю уже объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.