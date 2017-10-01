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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Почти двенадцать тысяч боеприпасов подняли спасатели с затонувшего во время войны судна

Категория: Новости


По информации ГСЧС , водолазы уже достали 11953 взрывоорасных предмета с немецкого судна «Теодорих, затонувшего в годы  Второй мировой войны.

Из них двадцать шесть крупноколиберных снарядов, восемь с половиной тысяч боеприпасов для стрелкового оружия.

По данным ведомства, водолазными работами занимается специальная часть ГСЧС в составе трех единиц спецтехники, одного плавсредства и десяти человек личного состава.

Напомним, что немецкое  транспортное судно «Теодорих, затонувшее в 1943 году в районе курорта Лебедевка Татарбунарского района на глубине 15 метров было обнаружено летом местными дайверами.

 



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