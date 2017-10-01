Спасательные службы и энергетики готовы к удару стихии

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с Чрезвычайными ситуациями заявил начальник областного ГСЧС Виктор Федорчак.

По его словам «…мы перешли на усиленный круглосуточный режим работы, создан оперативный запас ГСМ, подготовлена спецтехника повышенной проходимости и насосы!»

В постоянной готовности находятся до трехсот человек личного состава и более восьмидесяти единиц спецтехники.

При этом, по его словам, в случае необходимости это количество может быть практически удвоено.

Напомним, что согласно гидрометеорологическим прогнозам 7-9 октября Одесский регион накроет мощный циклон с сильными дождями и штормовым ветром со скоростью до 25 метров в секунду.