 
Информация к новости
  • Просмотров: 146
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Спасательные службы и энергетики готовы к удару стихии

Категория: Новости


Спасательные службы и энергетики готовы к удару стихии

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с Чрезвычайными ситуациями заявил начальник областного ГСЧС Виктор Федорчак.

По его словам «…мы перешли на усиленный круглосуточный режим работы, создан оперативный запас ГСМ, подготовлена спецтехника повышенной проходимости и насосы!»

В постоянной готовности находятся до трехсот человек личного состава и более восьмидесяти единиц спецтехники.

При этом, по его словам, в случае необходимости это количество может быть практически удвоено.

Напомним, что согласно гидрометеорологическим прогнозам 7-9 октября Одесский регион накроет мощный циклон с сильными дождями и штормовым ветром со скоростью до 25 метров в секунду.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 