Правоохранители задержали злоумышленников, которые пытались взломать дверь в квартиру

Правоохранители задержали на горячем двоих злоумышленников, которые пытались взломать дверь в квартиру многоэтажки на Люстдорфской дороге. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Инцидент произошел вчера около 16:00. Жители дома сообщили, что неизвестные пытаются проникнуть в одну из квартир. На место прибыли инспекторы, которые застали суетившихся воров на пятом этаже. Увидев правоохранителей, они попытались сбежать, но их задержали.

При осмотре у преступников нашли инструменты для взлома. Для дальнейшего выяснения обстоятельств мужчин передали следователям.