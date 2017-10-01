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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Правоохранители задержали злоумышленников, которые пытались взломать дверь в квартиру

Категория: Новости

Правоохранители задержали на горячем двоих злоумышленников, которые пытались взломать дверь в квартиру многоэтажки на Люстдорфской дороге. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Инцидент произошел вчера около 16:00. Жители дома сообщили, что неизвестные пытаются проникнуть в одну из квартир. На место прибыли инспекторы, которые застали суетившихся воров на пятом этаже. Увидев правоохранителей, они попытались сбежать, но их задержали.

При осмотре у преступников нашли инструменты для взлома. Для дальнейшего выяснения обстоятельств мужчин передали следователям.



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