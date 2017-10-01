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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Житель Измаила приговорен к одному году ограничения свободы за уклонение от военной службы

Категория: Новости

Измаильским горрайонным судом приговорен к одному году ограничения свободы за уклонение от военной службы по призыву лиц офицерского состава уроженец Измаильского района.

Так, как уточнили в военном комиссариате, гражданин Б., 1982 года рождения, на основании приказа Министра обороны Украины, был призван на военную службу по призову лиц офицерского состава в Вооруженные Силы Украины на срок — 18 месяцев.

Будучи оповещённым о необходимости явки в Измаильский объединенный городской военный комиссариат, гражданин Б., без уважительных причин в указанное ему время не явился.

Таким образом, военнообязанный житель Измаильского района был признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьи 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу) и приговорен к ограничению свободы сроком на один год.



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