Житель Измаила приговорен к одному году ограничения свободы за уклонение от военной службы

Измаильским горрайонным судом приговорен к одному году ограничения свободы за уклонение от военной службы по призыву лиц офицерского состава уроженец Измаильского района.

Так, как уточнили в военном комиссариате, гражданин Б., 1982 года рождения, на основании приказа Министра обороны Украины, был призван на военную службу по призову лиц офицерского состава в Вооруженные Силы Украины на срок — 18 месяцев.

Будучи оповещённым о необходимости явки в Измаильский объединенный городской военный комиссариат, гражданин Б., без уважительных причин в указанное ему время не явился.

Таким образом, военнообязанный житель Измаильского района был признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьи 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу) и приговорен к ограничению свободы сроком на один год.