Частный предприниматель намерен открыть пункт приема и прессовой обработки пластиковых отходов

Частный предприниматель Григорий Ярым намерен открыть пункт приема и прессовой обработки пластиковых отходов в селе Кубей Болградского района Одесской области, сообщает собственный корреспондент информагентства "Трасса Е-95".

О своем проекте Г.Ярым рассказал на открытом заседании форума проекта ПРООН "Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей".

Предприниматель уже составил бизнес-план и надеется выиграть грант вышеупомянутого проекта. Главной целью является улучшение состояния окружающей среды, уменьшение вредного воздействия на здоровье жителей района.

В планах предпринимателя создать в Кубее пункт приема и прессовой обработки пластиковых отходов, но при этом собирать их во всех населенных пунктах района. Для этого в местах массового скопления людей установят специальные боксы для раздельного сбора мусора. Также по населенным пунктам по определенному графику будут ездить машины и принимать сырье.

В будущем Г. Ярым планирует заняться также утилизацией стекла и шин.

Грант поможет ускорить открытие предприятия. На эти деньги предприниматель закупит необходимое для работы оборудование, а также контейнеры для сортировки мусора.

Координатор проекта ПРООН в Одесской области Татьяна Маяк дала несколько рекомендаций по усовершенствованию бизнес-плана и сказала, что в случае их выполнения, у Г.Ярыма есть все шансы получить грант.