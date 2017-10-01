Общественный бюджет – 2018: одесская мэрия продолжает финансировать проекты одесситов

9 октября 2018 года стартует подача заявок по проектам, средства на реализацию которых будут направлены из бюджета города Одессы. Об этом на брифинге рассказали директор департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета Андрей Сиваш и директор департамента экономического развития Одесского городского совета Сергей Тетюхин.

Общественный бюджет – важный и нужный для нашего города проект. То количество людей, которые приняли участие в нем в прошлом году, наглядно это продемонстрировало. Не сомневаюсь, что в следующем году мы также реализуем полезные инициативы одесситов.

— сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Отметим, что общественный бюджет Одессы сегодня является самым большим в Украине: на реализацию идей горожан выделена сумма порядка 100 миллионов гривен. В 2018 году эти объёмы планируют сохранить. А стоимость одного проекта, как и прежде, сможет варьироваться от 200 000 до 5 миллионов гривен. Для участия авторам идеи необходимо оформить проект в соответствии с требованиями, указанными на сайте «Социально активный гражданин» в разделе «Общественный бюджет», и собрать в поддержку проекта не менее 50 подписей горожан. В этом году были внесены некоторые изменения, в частности, в списке требований к авторам проектов.

Авторами проектов могут быть юридические и общественные организации, а также физические лица, но обязательно жители Одессы! Нельзя подавать проекты депутатам городского совета, чиновникам и членам комиссии.

— подчеркнул Андрей Сиваш.

Проголосовать за понравившиеся проекты одесситы смогут в течение 20 дней, и уже 25 декабря 2017 года будет обнародован список проектов-победителей.