Почти половина пожарных водоемов в одесских школах не наполнена водой

Такие данные привел начальник управления оборонной работы города Григорий Зубов. По его словам, «из тридцати шести имеющихся школьных противопожарных колодцев наполнены водой только двадцать».

Однако, он пообещал, что данная ситуация будет исправлена уже в самое ближайшее время.

Дело в том, что из тридцати шести водоемов в порядок приведены уже тридцать четыре. Поэтому наполнить их водой дело одной, максимум – двух, недель.

За это время будут приведены в надлежащее состояние и два оставшихся водоема.

Так что уже до конца месяца все без исключения школьные противопожарные водоемы будут введены в эксплуатацию.