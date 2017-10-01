В Одесской областной детской больнице тушили пожар

К счастью, условный.

По информации ГСЧС, на территории медицинского учреждения проводились масштабные учения по борьбе с возможным пожаром. При этом особое внимание уделялось эвакуационным мероприятиям. В ходе учений было эвакуировано более семидесяти человек.

Отметим, что в учениях были задействованы не только спасатели, но и персонал больницы. Поскольку сотрудники должны четко знать, что в первую очередь необходимо предпринимать в случае обнаружения возгорания.

Напомним, что по данным, озвученным в областной администрации заместителем начальника областного ГСЧС Михаилом Вовком, именно областная детская больница является одним из наиболее пожароопасных медицинских объектов, расположенных в Одессе.