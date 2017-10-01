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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесской областной детской больнице тушили пожар

Категория: Новости


В Одесской областной детской больнице тушили пожар

К счастью, условный.

По информации ГСЧС, на территории медицинского учреждения проводились масштабные учения по борьбе с возможным пожаром. При этом особое внимание уделялось эвакуационным мероприятиям. В ходе учений было эвакуировано более семидесяти человек.

Отметим, что в учениях были задействованы не только спасатели, но и персонал больницы. Поскольку сотрудники должны четко знать, что в первую очередь необходимо предпринимать в случае обнаружения возгорания.

Напомним, что по данным, озвученным в областной администрации заместителем начальника областного ГСЧС Михаилом Вовком, именно областная детская больница является одним из наиболее пожароопасных медицинских объектов, расположенных  в Одессе.



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