В Одесской области подожгли заповедник

По информации директора Нижнеднестровского природного заповедника Ивана Русева, на территории природного парка возникло сразу несколько возгораний. Он насчитал восемь очагов пожара в разных точках заповедника.

Отметим, что пожар в плавнях исключительно опасен, поскольку за короткое время может охватить громадную территорию. Особенно в ветреную погоду.

Впрочем, по мнению Ивана Русева, есть надежда, что начавшийся дождь погасит начавшийся пожар.

При этом у него нет сомнений в рукотворности данного пожара. Наглядное подтверждение тому – практически одновременные возгорания в восьми разных местах. Что может быть следствием только «занесения источника возгорания из вне». Другими словами –преднамеренного поджога.