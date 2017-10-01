Занимательная психиатрия

В пятницу в здании Верховной Рады Украины состоялся круглый стол «Первые шаги в становлении мира. Формирование мирных процессов на Востоке Украины. Международный опыт». Во время первой сессии выступил нардеп Мустафа Найем, который заявил, что настаивает на выборочном предоставлении права голоса на местных выборах переселенцам. Ему возразил судья Верховного Суда Украины Василий Гуменюк.

Мустафа Найем - Люди, которые приехали из Донецка, там бегают с флагами «ДНР / ЛНР», при этом являясь формально гражданами Украины, но зарегистрированы переселенцами в Краматорске. И если мы позволим этим людям там голосовать, предлагаю вам поехать туда губернатором и потом говорить о том, что есть две точки зрения: одна, которая выберет следующую Нелю Штепу там мэром, а другая, будет с этой стороной воевать. И мы фактически импортируем к себе этот конфликт.

Судья - гражданин Украины, это его естественное право голосовать, конституционное право голосовать. Вы его лишить не можете. Другие взгляды у него? Убеждайте.

Мустафа Найем - Это не о мнениях.

Судья - Если у него не взгляды, а криминал, есть на то полиция, есть на то суд. Пожалуйста. Уважаемый, иначе мы не придем к какому-то консенсусу. Мы не можем делить ...

Найем опасается, что переселенцы смогут повлиять на политический расклад в Украине и такие как он, больше не смогут попасть в Верховную Раду.

Очень любопытно проанализировать диалог судьи и нардепа, они как не странно, обсуждают не «внешнюю агрессию», заклинания о которой мы постоянно слышим из телевизора, речь идет о внутреннем гражданском конфликте, по сути загнанном киевским режимом в военную форму. Может быть, некоторые граждане Украины и не «бегали» бы с флагами «ДНР / ЛНР», если бы им было предоставлено элементарное право политического выбора, что собственно и называется демократией.

То что Найем и ему подобные, ради власти готовы погрузиться в бездонные болота мерзости, явление не новое. Как известно, во власть приходят из народа, но никогда туда больше не возвращаются. Любопытно другое, почему деградировало и ожесточилось, некогда миролюбивое и хлебосольное украинское общество. Объяснение лежит в области психиатрии.

Психотравма трехлетней давности и последующие события, усугубившие ее привели к тому, что страну захлестнула волна тяжелых невротических расстройств.

Одна из главных основ существования человека — чувство безопасности. В ситуации, когда человек не уверен в своей безопасности, у него начинаются различного рода расстройства психики. Это биологический фактор, основанный на инстинкте самосохранения. Основой этой безопасности должно стать государство. Однако обанкротившемуся киевскому режиму, разорившему страну, ничего более не остается, как загонять население в состояние эскалации невротизации.

Война, разгул преступности, невозможность защитить людей, нагнетание истерии в средствах массовой информации – все это инструменты в руках нечистоплотных политиков, позволяющие им отвлечь фокус внимания граждан ради сохранения своей власти.