Еврокомиссия: Теперь сталь из Украины будет облагаться дополнительными пошлинами в размере 19,4% от стоимости стали.

Страны Европы решили дополнительно защитить внутренних производителей стали и ввели окончательные антидемпинговые пошлины на сталь горячего проката из четырех стран. Украина вошла в их число. Решение опубликовано в официальном журнале-вестнике ЕС и вступает в силу с дня публикации.

Теперь сталь из Бразилии, Ирана, России и Украины будет облагаться дополнительными пошлинами. Отметим, что из стран, попавших под новые пошлины, только у Украины есть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Для Украины была введена пошлина в размере 19,4% от стоимости стали. Теперь фиксированная сумма пошлины на украинскую сталь, например, предприятия «Метиневст» составит 60,5 евро за тонну.

Польша неоднократно указывала на незаконную конкуренцию соседних стран — России и Украины и призывала принять срочные меры. Европейская ассоциация стали «Eurofer» также жаловалась на то, что импортная сталь заливает рынок Европы в ущерб европейским производителям. В связи с этим Еврокомиссия начала расследование в отношении стали горячего проката из Бразилии, Ирана, России, Украины, а также Сербии в июле 2016 года и-за жалоб «Eurofer».

Во время расследования выяснилось, что доля стали горячего проката из всех указанных стран, кроме Сербии, на рынке ЕС возросла с 7,5 процента в 2013 году до 12,6 процента в середине 2016 года. При этом цены на сталь снизились на четверть. Еврокомиссия прекратила расследование в отношении Сербии и решила ввести пошлины для других производителей.