Обещанный на сегодня ураган откладывается. Но не отменяется.

Согласно последним прогнозам синоптиков, ураган со штормовым ветром и ливнями, ожидавшийся в Одессе с утра 7 октября откладывается. И накроет город в ночь с 7 на 8 октября.

8-9 октября в городе ожидаются сильные ливни со штормовым ветром. А 10 октября сильные дожди прекратятся, но ветер усилится до 25 метров в секунду.

По предварительным данным, ураган покинет пределы Одесской области уже 11 октября.

Напомним, что этот ураган уже прошел по нескольким европейским странам, а накануне накрыл западные регионы Украины.

При этом только в Германии из-за вызванных им обрушений деревьев и электроопор погибли пять человек!