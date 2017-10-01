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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Сразу два серьезных ДТП произошли сегодня в Одессе

Категория: Новости / Происшествия


Сразу два серьезных ДТП произошли сегодня в Одессе

Ночью автомобиль «Мерседес» на перекрестке проспекта Маршала Жукова с улицей Инглези врезался в остановочный комплекс. Пострадавших нет. По предварительным данным, водитель был трезв и просто не справился с управлением.

Отметим, что если бы подобное происшествие произошло не глубокой ночью, а в любое другое время суток, то без жертв и пострадавших, по всей вероятности, бы не обошлось.

А несколькими часами позже уже в центре города на пересечении улиц Ришельевской и Большой Арнаутской произошло столкновение автомобилей «Рено» и Хюндай». В результате серьезно пострадали три человека –водитель и два пассажира «Рено».

При этом для того, чтобы извлечь их из покореженного автомобиля, пришлось вырезать двери.



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