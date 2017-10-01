Дожили: с парковки Верховной Рады угоняют бронированное авто ближайшего друга Порошенко

Накануне в центре Киева неизвестный угнал автомобиль Mercedes S-600, которым пользовался нардеп от БПП и один из близких соратников Петра Порошенко Александр Грановский (не путать с однофамильцем - известным одесским бизнесменом).

Инцидент произошёл при въезде на парковку Верховной Рады, сообщает «Страна.ua»

Как рассказывают очевидцы, угонщик дождался момента, когда водитель авто вышел из него, запрыгнул на его место и дал по газам. Несколько человек пытались остановить преступника, однако безуспешно.

Автомобиль, впрочем, угонщика не особо интересовал: иномарку нашли брошенной около станции метро «Петровка». По одной из версий, настоящей целью преступника были некие предметы, которые могли находиться в салоне авто — говорят даже, что там лежал ноутбук и сумка с некими документами, которые в итоге исчезли.

Сам Александр Грановский всё отрицает: мол, во–первых, автомобиль ему вообще не принадлежит, во–вторых, никаких важных документов или чего–то подобного у него никто не похищал.

Что касается принадлежности авто, то Грановский формально говорит правду: машина с госномером АА 5721 РК оформлена на ООО «АТП-2505». Однако тот факт, что автомобиль зарегистрирован на эту фирму, сам по себе ничего не доказывает: речь может идти о популярной схеме, в рамках которой чиновники и политики оформляют свои авто на «левых» владельцев, а затем просто берут его у них в аренду или иную форму пользования. Благодаря этому ценное имущество можно не указывать в декларациях — и, соответственно, не отчитываться об источниках доходов, позволивших его приобрести.

Интересно, что поисками угонщика иномарки активно занимается не только полиция Киева, но и следователи СБУ. Это может указывать на то, что из автомобиля действительно было похищено нечто весьма и весьма ценное.