Технологии «войны с терроризмом» и украинский контекст (ВИДЕО)

Что это было?

Сегодня начинаешь задумы­ваться, где лежат корни той параноидальной истерии патрио­тизма, общего коллективного психоза милитаристской про­паганды 2014-16 гг. Уже стало привычным сравнение с Великой французской революцией («рево­люция пожирает своих сыновей» и т.д.). Сравнительно-исторический метод нуждается в некоем аналоге, прототипе событий в прошлых эпо­хах, моделью которого могло бы слу­жить данное событие. И вдруг по­нимаешь, что так далеко ходить не надо – это так называемая ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ президента США Дж.Буша-мл. Более безгра­мотно проведенную пиар-спецопе­рацию со многими откровенными ляпами сложно припомнить. 9/11 – такая же рукотворная политтех­нология, как и Евромайдан с Дон­бассом, более того, их делали одни и те же люди из ЦРУ и АНБ (Агент­ство Н ациональной Безопасности) США. В 2007г. Збигнев Бжезинский осудил политику Буша-мл.: «5 лет нам постоянно промывают мозги. Где американский лидер, способный остановить эту истерию и изба­вить нас от этой паранойи? Да­вайте сохраним здравый смысл да­же перед лицом будущих террори­стических атак». Он неоднократно подчеркивал, что терроризм – это тактика, а не идеология, а объ­являть войну тактике бессмыс­ленно. Пиар-война с терроризмом – блестящая операция прикрытия для передела мира с целью вернуть под контроль сожженные талибами маковые плантации в Афганистане ($7 млрд. в год) и нефть в Ираке.

11 сентября 2001 г.

Давно уже доказано, что ника­ких самолетов, якобы протаранив­ших (доказано, что протаранить многометровую сталь вообще невоз­можно: при малейшем соприкосно­вении возникает взрыв!) стальные стены башен-близнецов, вообще не было (не было пассажиров, не обна­ружено тел, не было встречающих и т.д.). Были крылатые ракеты, за­пущенные с военной базы в 30 км. от Нью-Йорка. Заранее подготов­ленная ТВ-трансляция специально шла с 17-секундным опозданием, чтобы можно было вставить на мо­нитор вырезанные из картона са­молетики (цифровые технологии еще не появились). Более того, в са­ми здания заранее были заложены заряды, обычно используемые при промышленном сносе небоскребов (промежуточные взрывы на этажах были видны на многочисленных фото) и этажи сложились как кар­точный домик. 11 сентября погибли более 3000 чел., которые были всего лишь техническим персоналом, ко­торым можно было пренебречь (в обычный рабочий день там должно было находиться от 60 до 80 тысяч человек). Так называемые араб­ские террористы-смертни­ки были найдены годы спустя живыми и здоро­выми. Все доказывает причастность самих спец­служб США к этому «те­ракту». Оглушительная, срывающая крышу про­пагандистская шумиха, начавшаяся после 9/11, позволила отнять у амери­канцев львиную долю их конституционных прав и свобод, и запугать их так сильно, что они сами отда­ли большую часть из них в обмен на «безопасность». В 2002г. АНБ получило право прослушивать теле­фонные разговоры и про­смотр электронной почты американцев. Но это была ловушка для идиотов, кото­рую приготовило Мировое правительство масонов и иллюминатов. Оно столе­тиями мечтало об этом, на­чиная еще со своего основа­теля Адама Вейсгаупта. Но здесь надо особо отметить роль СМИ в развязыва­нии этой небывалой про­пагандистской кампании, методы которой были при­менены в 2014г. в Украине. Это массированное зомби­рование сознания миллио­нов людей специально соз­данными психовирусами, которые лишили их права мыслить самостоятельно и критически, и просто от­личать добро от зла. Такое оголтелое расчеловечива­ние, циничное попирание всех норм и ценностей, сложившихся за многие годы, и пропагандистское давление на мозги людей было беспрецедентным. Огульное наклеивание яр­лыков, превращение бело­го в черное и наоборот, де­монстративное и циничное пренебрежение элемен­тарными требованиями здравого смысла на самом высоком государственном уровне просто не влезало ни в какие возможные рам­ки. Если сравнить лозунги в США 2001г. и в Украине в 2014г., то их структуры полностью идентичны. Вме­сто мифического Усамы Бен Ладена – «Путин», вместо арабов – «русские, русскоя­зычные». Целенаправленно замешанное на полной бре­дятине, это идеологическое торнадо, сбивающее любые осмысленные возражения или вообще попытки что- либо понимать и как-то ре­агировать, полностью при­вело в хаос всю сферу обще­ственного сознания. Как писал Джон Колеман в сво­ей книге «История заговор­щиков – история комитета 300»: «Иррациональность была доведена до уровня общественного сознания. Манипуляторы-предикто­ры стали играть на этом, чтобы ослабить и перена­править присутствующее у людей чувство реальности, определяющие их действия в любой ситуации. Чем бо­лее сложными становились проблемы современного по­стиндустриального обще­ства, тем легче станови­лось отвлекать и изменять общественное сознание, в результате чего мы ока­зались в такой ситуации, когда абсолютно немотиви­рованные мнения масс, соз­данные изощренными ма­нипуляторами, начинали восприниматься как объ­ективные научные факты. В Товистокском институте была создана теория со­циальной турбулентности, психологической обработки населения для будущих по­трясений, согласно которой население будет испыты­вать постоянный стресс вследствие, например, атак террористов. Если потря­сения происходят быстро и становятся все более интен­сивными, можно привести все общество в состояние МАССОВОГО ПСИХОЗА. Кроме того, пытаясь убе­жать от ужаса надвигаю­щейся реальности, индиви­ды будут чувствовать себя морально разложившими­ся и ими овладеет цинизм, нигилизм, гнев и безрас­судная жажда развлече­ния». На это были потраче­ны миллиарды долларов и эффект максимально удался. К власти в Украине пришли проамериканские кланы, результатом чего явилась война на востоке нашей страны. Что не за­медлит обернуться полней­шим крахом украинской государственности. К слову сказать, глобальный эко­номический кризис 2008г. аукнулся США и Бушу так, что страна и ее экономика еле остались на плаву.

ЦРУ и Донбасс

Вечером 13 апреля 2014 года, на фоне обостре­ния протестов на Украине в апреле 2014 года и реше­ния украинских властей о применении силовых мер против протестующих, Вик­тор Янукович выступил с заявлением о том, что «Ки­ев посетил директор ЦРУ, который встречался с Ава­ковым и Турчиновым. По­сле этих встреч было при­нято решение о проведении силовых акций на юго-вос­токе Украины». «Джон Бреннан фактически санкционировал приме­нение оружия и спрово­цировал кровопролитие на Украине». В тот же день А.Г.Якименко, председа­тель СБУ в январе 2013 – феврале 2014 года, заявил, что, по его сведениям, «Го­сподин Бреннан привез ука­зания, распоряжения: что нужно делать, как нужно делать и какими силами выполнять те задумки, ко­торые сделали в ЦРУ».

Война на Донбассе

Война на Донбассе бы­ла такой же рукотворной, как и 9/11. В пригранич­ные села Донецкой и Лу­ганской областей завозили бандитов, т.е. постепенно инфицировали территорию заранее нанятыми «сепара­тистами», которые, как счи­тается, финансировались Ахметовым и Ефремовым. При этом части ВСУ спе­циальными приказами из Киева «придерживали», чтобы они не могли поме­шать только что завезен­ным боевикам укрепиться на местности, хотя они мог­ли это сделать очень быстро и эффективно. Отдельные взводы и «добробаты», ко­торые отказывались подчи­няться таким преступным приказам, были жестоко наказаны и судебно пре­следовались украинской властью. Были села, кото­рые вообще отказывались принимать бандитов, и тем ничего не оставалось, как просто уехать оттуда. ВСУ «отпускали» только тогда, когда бандформирования уже окопались на мест­ности и уже могли эффек­тивно оказывать сопротив­ление. Но это уже приво­дило к реальным потерям и человеческим жертвам с обеих сторон. Так родилось это странное явление как «АТО». Об этом неоднократ­но сообщалось по радио Эра-FM и Экспрессо-ТВ в 2014г. и позже. Страшные слова Генри Киссенджера о том, что «если мы возь­мем 2 области Украины и замкнем их на Россию, то Украина более никогда не вернется под влияние России», – обрели плоть и кровь на Донбассе. Зато теперь налажены завуали­рованные торговые отноше­ния с ЛДНР, что приносит миллиардные доходы от торговли на крови. Исте­рия национализма, позво­лившая Бушу-мл. оккупи­ровать Ирак и Афганистан, что стоило жизни 2,5 млн. гражданского населения, и в событиях 2014-16 гг. в Украине, позволившая привести к власти Поро­шенко, имеют одни и те же корни. Одни и те же психо­вирусы, созданные в лабо­раториях ЦРУ и АНБ, одни и те же политтехнологии, в частности так называемых «цветных революций».

ЦРУ и Мировой терроризм

К 1968 году за плечами ЦРУ уже были организа­ция восстания в Венгрии в 1956 году и попытка орга­низовать протесты в Тибете в 1959 году. Эти события также происходили по тех­нологиям «мягкой силы», но безуспешно. В целом 50-70-е годы характеризо­вались грубыми методами силовых операций, финан­сируемых ЦРУ: операция в Иране (1953), в Гватема­ле (1956), переворот Сари­та Танарата в Таиланде (1957), убийство Трухильо в Доминиканской республи­ке (1961), свержение прези­дента Индонезии Сукарно (1965), переворот Пиночета в Чили в (1973). Наиболее известным событием стало убийство лидера Конго Па­триса Лумумбы в 1960 году, осуществленное с участием целого ряда западных спец­служб. Однако ряд опера­ций привел к провалам, в результате которых роль США в их органи­зации стала очевидной. Следствием многих из них были войны и сотни тысяч жертв. Примером служат события в Индонезии, во Вьетнаме, в Лаосе, Камбод­же. Это вызвало справед­ливый гнев людей, как в мире, так и в самих США. В отношениях США и СССР в середине 1970-х годов на­ступила иллюзия разрядки (Хельсинские соглашения, 1975). Однако настоящей разрядки не было – ЦРУ начало финансировать операцию «Пролог» на Украине, в ходе которой шла информационная обработка украинских националистических элит и коллаборацио­нистских элементов. К началу 70-х годов ХХ ве­ка, по словам одного из руководящих сотрудни­ков ЦРУ, «Пролог» стал «средством для прове­дения операций ЦРУ в УССР в отношении 40 миллионов ее населе­ния». В 1977 году советник президента Картера по на­циональной безопасности, Збигнев Бжезинский стал инициатором расширения программы «Пролог», на­звав ее «впечатляющими дивидендами» и «воздей­ствием на определенную аудиторию в целевой об­ласти». В 1980-х «Пролог» расширил свои операции на другие национальности Советского Союза, включая советских евреев-дисси­дентов. Параллельно было осуществлено преобразо­вание «Радио Свобода». В 1971 году радиостанция перешла в подчинение Управления международ­ного радиовещания США, а ее бюджет переведен на открытый счет Конгресса США. «Радио Свобода» ста­новится СМИ, полностью контролируемым ЦРУ. В 1976 году происходит объ­единение «Радио Свобода» и «Радио Свободная Евро­па». Уже в период второго президентского срока Рей­гана (1985-1989) был сфор­мирован сценарий цветных революций. В 1983 году была создана неправитель­ственная организация «Национальный фонд в поддержку демократии (NED)», целью которой бы­ло «поощрение стремления народов к демократии». Именно это и стало точкой отсчета начала «экспорта демократии» и «цветных революций». СССР был объявлен «империей зла», в этом же году бы­ла устроена провокация с корейским Боингом – почти точная копия аналогичной спецопе­рации США на Украи­не в июле 2014 года (по модели, разработанной еще в 1962 году спецопе­рации ЦРУ «Северный лес» на Кубе). Операция предполагала крушение гражданских самолетов в результате их поражения и последующее обвинение в инциденте противника.

Итоги

Джордж Кенман, ди­ректор центра планирова­ния Государственного де­партамента США писал в 1948 г.: «Нам принадлежит 50% мирового богатства, хотя мы составляем всего 6% населения Земли. На­шей настоящей задачей в ближайшее время станет создание в мире такой си­стемы отношений, которая позволит нам сохранить эту диспропорцию без ущер­ба для нашей безопасно­сти. Чтобы добиться этого, мы должны расстаться с сентиментальностью и ро­мантичностью, и сосредо­точиться на важнейших национальных интересах. Мы должны перестать мыс­лить туманными категори­ями вроде прав человека, роста благосостояния или демократии. Недалек тот день, когда нам придется действовать с позиции си­лы. Чем меньше в нас оста­нется идеализма, тем луч­ше». Нет более откровенной цитаты, в которой могли бы концентрированно по­меститься все претензии на мировое господство амери­канского империализма и мирового масонства.