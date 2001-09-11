Технологии «войны с терроризмом» и украинский контекст (ВИДЕО)

Что это было?
Сегодня начинаешь задумываться, где лежат корни той параноидальной истерии патриотизма, общего коллективного психоза милитаристской пропаганды 2014-16 гг. Уже стало привычным сравнение с Великой французской революцией («революция пожирает своих сыновей» и т.д.). Сравнительно-исторический метод нуждается в некоем аналоге, прототипе событий в прошлых эпохах, моделью которого могло бы служить данное событие. И вдруг понимаешь, что так далеко ходить не надо – это так называемая ВОЙНА С ТЕРРОРИЗМОМ президента США Дж.Буша-мл. Более безграмотно проведенную пиар-спецоперацию со многими откровенными ляпами сложно припомнить. 9/11 – такая же рукотворная политтехнология, как и Евромайдан с Донбассом, более того, их делали одни и те же люди из ЦРУ и АНБ (Агентство Н ациональной Безопасности) США. В 2007г. Збигнев Бжезинский осудил политику Буша-мл.: «5 лет нам постоянно промывают мозги. Где американский лидер, способный остановить эту истерию и избавить нас от этой паранойи? Давайте сохраним здравый смысл даже перед лицом будущих террористических атак». Он неоднократно подчеркивал, что терроризм – это тактика, а не идеология, а объявлять войну тактике бессмысленно. Пиар-война с терроризмом – блестящая операция прикрытия для передела мира с целью вернуть под контроль сожженные талибами маковые плантации в Афганистане ($7 млрд. в год) и нефть в Ираке.
11 сентября 2001 г.
Давно уже доказано, что никаких самолетов, якобы протаранивших (доказано, что протаранить многометровую сталь вообще невозможно: при малейшем соприкосновении возникает взрыв!) стальные стены башен-близнецов, вообще не было (не было пассажиров, не обнаружено тел, не было встречающих и т.д.). Были крылатые ракеты, запущенные с военной базы в 30 км. от Нью-Йорка. Заранее подготовленная ТВ-трансляция специально шла с 17-секундным опозданием, чтобы можно было вставить на монитор вырезанные из картона самолетики (цифровые технологии еще не появились). Более того, в сами здания заранее были заложены заряды, обычно используемые при промышленном сносе небоскребов (промежуточные взрывы на этажах были видны на многочисленных фото) и этажи сложились как карточный домик. 11 сентября погибли более 3000 чел., которые были всего лишь техническим персоналом, которым можно было пренебречь (в обычный рабочий день там должно было находиться от 60 до 80 тысяч человек). Так называемые арабские террористы-смертники были найдены годы спустя живыми и здоровыми. Все доказывает причастность самих спецслужб США к этому «теракту». Оглушительная, срывающая крышу пропагандистская шумиха, начавшаяся после 9/11, позволила отнять у американцев львиную долю их конституционных прав и свобод, и запугать их так сильно, что они сами отдали большую часть из них в обмен на «безопасность». В 2002г. АНБ получило право прослушивать телефонные разговоры и просмотр электронной почты американцев. Но это была ловушка для идиотов, которую приготовило Мировое правительство масонов и иллюминатов. Оно столетиями мечтало об этом, начиная еще со своего основателя Адама Вейсгаупта. Но здесь надо особо отметить роль СМИ в развязывании этой небывалой пропагандистской кампании, методы которой были применены в 2014г. в Украине. Это массированное зомбирование сознания миллионов людей специально созданными психовирусами, которые лишили их права мыслить самостоятельно и критически, и просто отличать добро от зла. Такое оголтелое расчеловечивание, циничное попирание всех норм и ценностей, сложившихся за многие годы, и пропагандистское давление на мозги людей было беспрецедентным. Огульное наклеивание ярлыков, превращение белого в черное и наоборот, демонстративное и циничное пренебрежение элементарными требованиями здравого смысла на самом высоком государственном уровне просто не влезало ни в какие возможные рамки. Если сравнить лозунги в США 2001г. и в Украине в 2014г., то их структуры полностью идентичны. Вместо мифического Усамы Бен Ладена – «Путин», вместо арабов – «русские, русскоязычные». Целенаправленно замешанное на полной бредятине, это идеологическое торнадо, сбивающее любые осмысленные возражения или вообще попытки что- либо понимать и как-то реагировать, полностью привело в хаос всю сферу общественного сознания. Как писал Джон Колеман в своей книге «История заговорщиков – история комитета 300»: «Иррациональность была доведена до уровня общественного сознания. Манипуляторы-предикторы стали играть на этом, чтобы ослабить и перенаправить присутствующее у людей чувство реальности, определяющие их действия в любой ситуации. Чем более сложными становились проблемы современного постиндустриального общества, тем легче становилось отвлекать и изменять общественное сознание, в результате чего мы оказались в такой ситуации, когда абсолютно немотивированные мнения масс, созданные изощренными манипуляторами, начинали восприниматься как объективные научные факты. В Товистокском институте была создана теория социальной турбулентности, психологической обработки населения для будущих потрясений, согласно которой население будет испытывать постоянный стресс вследствие, например, атак террористов. Если потрясения происходят быстро и становятся все более интенсивными, можно привести все общество в состояние МАССОВОГО ПСИХОЗА. Кроме того, пытаясь убежать от ужаса надвигающейся реальности, индивиды будут чувствовать себя морально разложившимися и ими овладеет цинизм, нигилизм, гнев и безрассудная жажда развлечения». На это были потрачены миллиарды долларов и эффект максимально удался. К власти в Украине пришли проамериканские кланы, результатом чего явилась война на востоке нашей страны. Что не замедлит обернуться полнейшим крахом украинской государственности. К слову сказать, глобальный экономический кризис 2008г. аукнулся США и Бушу так, что страна и ее экономика еле остались на плаву.
ЦРУ и Донбасс
Вечером 13 апреля 2014 года, на фоне обострения протестов на Украине в апреле 2014 года и решения украинских властей о применении силовых мер против протестующих, Виктор Янукович выступил с заявлением о том, что «Киев посетил директор ЦРУ, который встречался с Аваковым и Турчиновым. После этих встреч было принято решение о проведении силовых акций на юго-востоке Украины». «Джон Бреннан фактически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие на Украине». В тот же день А.Г.Якименко, председатель СБУ в январе 2013 – феврале 2014 года, заявил, что, по его сведениям, «Господин Бреннан привез указания, распоряжения: что нужно делать, как нужно делать и какими силами выполнять те задумки, которые сделали в ЦРУ».
Война на Донбассе
Война на Донбассе была такой же рукотворной, как и 9/11. В приграничные села Донецкой и Луганской областей завозили бандитов, т.е. постепенно инфицировали территорию заранее нанятыми «сепаратистами», которые, как считается, финансировались Ахметовым и Ефремовым. При этом части ВСУ специальными приказами из Киева «придерживали», чтобы они не могли помешать только что завезенным боевикам укрепиться на местности, хотя они могли это сделать очень быстро и эффективно. Отдельные взводы и «добробаты», которые отказывались подчиняться таким преступным приказам, были жестоко наказаны и судебно преследовались украинской властью. Были села, которые вообще отказывались принимать бандитов, и тем ничего не оставалось, как просто уехать оттуда. ВСУ «отпускали» только тогда, когда бандформирования уже окопались на местности и уже могли эффективно оказывать сопротивление. Но это уже приводило к реальным потерям и человеческим жертвам с обеих сторон. Так родилось это странное явление как «АТО». Об этом неоднократно сообщалось по радио Эра-FM и Экспрессо-ТВ в 2014г. и позже. Страшные слова Генри Киссенджера о том, что «если мы возьмем 2 области Украины и замкнем их на Россию, то Украина более никогда не вернется под влияние России», – обрели плоть и кровь на Донбассе. Зато теперь налажены завуалированные торговые отношения с ЛДНР, что приносит миллиардные доходы от торговли на крови. Истерия национализма, позволившая Бушу-мл. оккупировать Ирак и Афганистан, что стоило жизни 2,5 млн. гражданского населения, и в событиях 2014-16 гг. в Украине, позволившая привести к власти Порошенко, имеют одни и те же корни. Одни и те же психовирусы, созданные в лабораториях ЦРУ и АНБ, одни и те же политтехнологии, в частности так называемых «цветных революций».
ЦРУ и Мировой терроризм
К 1968 году за плечами ЦРУ уже были организация восстания в Венгрии в 1956 году и попытка организовать протесты в Тибете в 1959 году. Эти события также происходили по технологиям «мягкой силы», но безуспешно. В целом 50-70-е годы характеризовались грубыми методами силовых операций, финансируемых ЦРУ: операция в Иране (1953), в Гватемале (1956), переворот Сарита Танарата в Таиланде (1957), убийство Трухильо в Доминиканской республике (1961), свержение президента Индонезии Сукарно (1965), переворот Пиночета в Чили в (1973). Наиболее известным событием стало убийство лидера Конго Патриса Лумумбы в 1960 году, осуществленное с участием целого ряда западных спецслужб. Однако ряд операций привел к провалам, в результате которых роль США в их организации стала очевидной. Следствием многих из них были войны и сотни тысяч жертв. Примером служат события в Индонезии, во Вьетнаме, в Лаосе, Камбодже. Это вызвало справедливый гнев людей, как в мире, так и в самих США. В отношениях США и СССР в середине 1970-х годов наступила иллюзия разрядки (Хельсинские соглашения, 1975). Однако настоящей разрядки не было – ЦРУ начало финансировать операцию «Пролог» на Украине, в ходе которой шла информационная обработка украинских националистических элит и коллаборационистских элементов. К началу 70-х годов ХХ века, по словам одного из руководящих сотрудников ЦРУ, «Пролог» стал «средством для проведения операций ЦРУ в УССР в отношении 40 миллионов ее населения». В 1977 году советник президента Картера по национальной безопасности, Збигнев Бжезинский стал инициатором расширения программы «Пролог», назвав ее «впечатляющими дивидендами» и «воздействием на определенную аудиторию в целевой области». В 1980-х «Пролог» расширил свои операции на другие национальности Советского Союза, включая советских евреев-диссидентов. Параллельно было осуществлено преобразование «Радио Свобода». В 1971 году радиостанция перешла в подчинение Управления международного радиовещания США, а ее бюджет переведен на открытый счет Конгресса США. «Радио Свобода» становится СМИ, полностью контролируемым ЦРУ. В 1976 году происходит объединение «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Уже в период второго президентского срока Рейгана (1985-1989) был сформирован сценарий цветных революций. В 1983 году была создана неправительственная организация «Национальный фонд в поддержку демократии (NED)», целью которой было «поощрение стремления народов к демократии». Именно это и стало точкой отсчета начала «экспорта демократии» и «цветных революций». СССР был объявлен «империей зла», в этом же году была устроена провокация с корейским Боингом – почти точная копия аналогичной спецоперации США на Украине в июле 2014 года (по модели, разработанной еще в 1962 году спецоперации ЦРУ «Северный лес» на Кубе). Операция предполагала крушение гражданских самолетов в результате их поражения и последующее обвинение в инциденте противника.
Итоги
Джордж Кенман, директор центра планирования Государственного департамента США писал в 1948 г.: «Нам принадлежит 50% мирового богатства, хотя мы составляем всего 6% населения Земли. Нашей настоящей задачей в ближайшее время станет создание в мире такой системы отношений, которая позволит нам сохранить эту диспропорцию без ущерба для нашей безопасности. Чтобы добиться этого, мы должны расстаться с сентиментальностью и романтичностью, и сосредоточиться на важнейших национальных интересах. Мы должны перестать мыслить туманными категориями вроде прав человека, роста благосостояния или демократии. Недалек тот день, когда нам придется действовать с позиции силы. Чем меньше в нас останется идеализма, тем лучше». Нет более откровенной цитаты, в которой могли бы концентрированно поместиться все претензии на мировое господство американского империализма и мирового масонства.