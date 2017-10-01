Одесситов будут переводить на индивидуальное горячее водоснабжение

Такое решение принято на сессии горсовета. Там была утверждена городская целевая программа повышения энергоэффективности на 2017-2021 гг.

В частности, данная программа предусматривает поэтапный отказ от централизованного горячего водоснабжения и перевод жителей города на индивидуальное обеспечение.

Как отмечено в программе, необходимость такой кардинальной «смены приоритетов» объясняется резким снижением потребление горячей воды, которое только за последние пять лет снизилось на 87%.

Что, естественно, привело к резкому увеличению себестоимости данной услуги.

Отметим, что по утверждению авторов программы, социально малообеспеченным слоям населения этот перевод будет проведен за счет городского бюджета.

Реализация данной программы должно начаться уже в мае 2018 года.