За последний месяц коммунальщики снесли двадцать одно аварийное дерево

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Такие данные привела пресс-служба горсовета. Так, с начала сентября убраны четыре аварийных деревьев в Киевском районе, по семь - в Малиновском и Приморском районах и еще три - в Суворовском.
Кроме того, были убраны сто тридцать два аварийных фрагмента больших деревьев и еще на семидесяти деревьях провели санобработку.
По информации КП «Горзелентрест», они работают по заявкам населения, которые можно оставлять по горячей линии «15-35».
Отметим, однако, что по сообщениям одесситов, нередко информацию об аварийных деревьях приходится оставлять многократно.
А в ряде случаев реакции на поступающие сообщения до сих пор нет.