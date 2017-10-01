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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

За последний месяц коммунальщики снесли двадцать одно аварийное дерево

Категория: Новости


За последний месяц коммунальщики снесли двадцать одно аварийное дерево

Такие данные привела пресс-служба горсовета. Так, с начала сентября убраны четыре аварийных деревьев в Киевском районе, по семь - в Малиновском и Приморском районах и еще три - в Суворовском.

Кроме того, были убраны сто тридцать два аварийных фрагмента больших деревьев и еще на семидесяти деревьях провели санобработку.

По информации КП «Горзелентрест», они работают по заявкам населения, которые можно оставлять по горячей линии «15-35».

Отметим, однако, что по сообщениям одесситов, нередко информацию об аварийных деревьях приходится оставлять многократно.

А в ряде случаев реакции на поступающие сообщения до сих пор нет.



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