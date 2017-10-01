Киссе: пенсионная реформа мотивирует человека работать

Глава Ассоциации болгар Украины и одесский нардеп Антон Киссе заявил, что проводимая в стране пенсионная реформа способствует «социальной справедливости».

Как передаёт пресс-служба депутата, он всегда считал: «В социально справедливом обществе основными критериями пенсионного обеспечения должны быть трудовой стаж и сумма взносов, а не социальный или профессиональный статус. Это нормально, когда у человека вовремя начинает формироваться правильная мотивация — работать, достигать успехов в профессии, больше зарабатывать, тем самым обеспечивая себе достойную жизнь в пенсионном возрасте. Убежден, что постепенно ментально мы к этому придём».

При этом он отметил, что пенсионная реформа в нынешнем виде не является совершенной.

Напомним, что на днях министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что, выходя на пенсию в 60 лет и имея за плечами 35 лет страхового стажа, гражданин Украины сможет рассчитывать на пенсию в размере 35% от средней зарплаты. По словам чиновника, такие показатели будут обеспечены по результатам пенсионной реформы.

«Пожалуйста, всё в ваших руках, работайте, платите взносы, и вы по этой формуле получите 35% своей средней зарплаты», — заявил министр.

Он признал одновременно, что это противоречит нормам конвенции Международной организации труда, по которым пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Однако, по мнению Ревы, такая норма «устарела» и уже неактуальна для Украины.