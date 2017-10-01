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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Обещанного шторма все еще нет, а «камышовый трамвай» уже не ходит

Категория: Новости


Обещанного шторма все еще нет, а «камышовый трамвай» уже не ходит

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс». Даже того сравнительно небольшого количества осадков, которые выпали в Одессе за последние сутки хватило, чтобы парализовать движение трамвайного маршрута №20.

Однако, поскольку для жителей прилегающего к «полям фильтрации» района это маршрут является практически единственным доступным видом транспорта, коммунальщики сообщили, что по нему временно пущен автобус с сохранением всех категорий льготников.

Добавим, что по имеющейся информации, движение троллейбуса №8 временно ограничено, и он работает только до улицы Химической.



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