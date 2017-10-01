Сбежавший из тубдиспансера заключенный задержан

Правоохранителям удалось задержать заключенного, сбежавшего 6 октября из палаты тубдиспансера, куда тот был направлен на стационарное лечение.

По информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, сбежавший заключенный 1988 года рождения был задержан на улице Пестеля полицейским патрулем.

Напомни, что этот человек был ранее неоднократно судим, и теперь ему инкриминируют совершение преступление по статье 185 (кража).

Теперь за совершенный побег его ожидает новое обвинение. В результате за два дня, проведенных на свободе он может провести за решеткой вдвое большее количество лет.