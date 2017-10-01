Заместителя председателя облсовета лишили последней пули

В ходе проведено операции врачам удалось извлечь пулю из спины заместителя председателя областного совета, руководителя областной организации «Батькивщины» Олега Радковского.

По словам его однопартийцев, «операция прошла успешно, Олег Владимирович выздоравливает!»

Напомни, что 4 октября вечером на ул. Греческой на Олега Радковского было совершено покушение. В него было совершено четыре выстрела из пистолета системы Марголина, три из которых попали в руку, ногу и спину политика.

Самым опасным было ранение в спину, поскольку пуля находилась в непосредственной близости от позвоночника, и вначале извлечь ее не удалось.

По факту покушения проводится расследование.

Правда, вопрос о причине покушения пока остается открытым. По мнению однопартийцев Олега Радковского, причиной стала его политическая деятельность. Однако глава облсовета Анатолий Урбанский с этой версией не согласен.