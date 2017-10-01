 
Информация к новости
  • Просмотров: 162
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В преддверье разгула стихии все высотные краны на стройплощадках города должны быть надежно закреплены

Категория: Новости


В преддверье разгула стихии все высотные краны на стройплощадках города должны быть надежно закреплены

Такое распоряжение накануне озвучил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, в условиях штормового ветра высотные строительные краны становятся весьма уязвимы. И, как свидетельствует практика, нередко не выдерживают порывов ураганного ветра и попросту падают.

А принимая во внимание высоту как самого объекта, так и его «стрелы», а также их вес, это приводит к разрушениям и жертвам.

«Так вот, ничего подобного у нас произойти не должно!», — сформулировал задачу городской голова.

Напомним, что синоптики заблаговременно предупредили одесситов о надвигающемся урагане. К тому же все должностные лица имели возможность ознакомиться, к каким последствиям  привел разгул стихии в центральной Европе всего несколько дней назад.

Поэтому никаких оправданий невнимательному отношению к вопросам безопасности быть не может по определению, считает руководство муниципалитета.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 