В преддверье разгула стихии все высотные краны на стройплощадках города должны быть надежно закреплены

Такое распоряжение накануне озвучил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, в условиях штормового ветра высотные строительные краны становятся весьма уязвимы. И, как свидетельствует практика, нередко не выдерживают порывов ураганного ветра и попросту падают.

А принимая во внимание высоту как самого объекта, так и его «стрелы», а также их вес, это приводит к разрушениям и жертвам.

«Так вот, ничего подобного у нас произойти не должно!», — сформулировал задачу городской голова.

Напомним, что синоптики заблаговременно предупредили одесситов о надвигающемся урагане. К тому же все должностные лица имели возможность ознакомиться, к каким последствиям привел разгул стихии в центральной Европе всего несколько дней назад.

Поэтому никаких оправданий невнимательному отношению к вопросам безопасности быть не может по определению, считает руководство муниципалитета.