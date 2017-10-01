Предприниматели стали щедрее, а люди – богаче?

За девять месяцев нынешнего года предприниматели области пополнили местные бюджеты на 7,5 миллиардов гривен.

Такте данные привело областная ГФС. Как выяснилось, эта сумма почти на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Что же касается пополнения бюджетов за счет налогов с доходов физических лиц, то по этой статье бюджеты пополнены на 4,2 миллиарда, что на 40% превышают данные девяти месяцев 2016 года.

Примерно на столько же увеличилось поступления за счет предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, которые составили около 1 миллиарда.

Отметим, что, по мнению фискалов, увеличение во многом стало возможным за счет «…детенизации рынка труда и повышения минимальных зарплат».