Всего десять протоколов и один задержанный – таковы результаты двухдневных полицейских рейдов на стихийном рынке в районе Привоза

Патрульная полиция предприняла очередную попытку ликвидации стихийного рынка в районе «Привоза».

Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко, торговые павильоны расположены, по большей части, прямо на проезжей части улицы Екатерининской, «…что грубо нарушает не только правила торговли, но и правила безопасности для автомобилистов и пешеходов и крайне затрудняет проезд, постоянно создавая аварийные ситуации!»

В ходе двухдневных рейдов составлено всего десять административных протоколов. И это при том, что число торгующих там исчисляется сотнями.

Причем, если в первый день в пятницу было составлено восемь административных протоколов, то в субботу – всего два! Этакая четырехкратная тенденция к уменьшению.

Правда, на сей раз только одними протоколами дело все же не ограничилось. Патрульные задержали одну из продавщиц, которая выражалась нецензурной бранью и открыто угрожала журналистам.

Впрочем, по неофициальной информации, ничего, кроме душещипательной беседы и незначительного штрафа ей не грозит.

Отметим, что торгующие на стихийном рынке прямо в камеры журналистам заявляли, что «…можете делать, что хотите. Мы тут стояли и будем стоять, внаглую!»

При столь жесткой позиции одной стороны и бесхребетности другой можно не сомневаться, что стихийный рынок на проезжей части улиц Екатерининская и Новощепной ряд еще надолго останется одной из сомнительных достопримечательностей нашего города.