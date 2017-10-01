Муниципалитет разрывает восемнадцать договоров с арендаторами пляжей

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания начальник управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, на сегодняшний день уже разорвано восемь таких договоров и до конца года будут «обнулены» еще десять.

Основным нарушением, которое совершают арендаторы, является отсутствие обязательной зоны бесплатного отдыха, которая должна составлять не менее 30% общей площади арендуемого участка.

При этом, по словам чиновника, в целом ряде случаев такая площадь не превышает 10%-15%, а на двух участках- ООО «ПКД» в Отраде и ООО «Форексин» на 10-й станции Большого Фонтана такой «свободной» зоны нет вообще!

Однако, по информации Геннадия Мирошниченко, большинство арендаторов соблюдает взятые на себя обязательства. В результате сорок один договор об аренде участков пляжной зоны продолжает действовать.