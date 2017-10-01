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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В новый сезон Одесса должна войти с новыми правилами пользования пляжами

Категория: Новости


В новый сезон Одесса должна войти с новыми правилами пользования пляжами

Такую задачу поставил на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов. По его словам, до начала нового курортного сезона должны быть утверждены новые правила пользования пляжами.

«Нам необходимы быстрые и действенные рычаги для наведения порядка в курортной зоне, чтобы эффективно решать возникающие проблемы с нарушителями, а не втягиваться в многолетние тяжбы!», — отметил мэр.

Однако для этого необходимо заблаговременно пройти все положенные процедуры, включая общественные слушания.

При этом, по информации юридического департамента, «…документ уже практически готов, до конца недели будет завершена правовая экспертиза и можно назначать дату общественных слушаний.»



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