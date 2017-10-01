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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Сегодня в Одессе едва не взорвался дом Владимира Жаботинского

Категория: Новости


Сегодня в Одессе едва не взорвался дом Владимира Жаботинского

Реальная угроза мощнейшего взрыва возникла сегодня в доме по адресу улица Еврейская, 1.

С утра во дворе чувствовался острый запах газа. По информации ГСЧС, лопнула газовая труба на внешней стене дома, где уже начиналось возгорание.

К счастью, об этом своевременно было сообщено ГСЧС и спасатели совместно с газовиками успели отключить подачу газа. Благодаря этому удалось устранить угрозу взрыва, который мог привести к десяткам жертв.

Что стало причиной прорыва газовой трубы выясняется.

Отметим, что поскольку этот дом, где в начале двадцатого века жил один из основателей сионизма Владимир Жаботинский, находится в «чайном квартале», где на месте бывшей чайной фабрики собираются строить сразу несколько «высоток», местные жители уверены, что прорыв газовой трубы не был случайным и стал следствием преступного умысла.



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