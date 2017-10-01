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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Творчеству дождь не помеха!

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Творчеству дождь не помеха!

Идея провести в День художника праздник-фестиваль в Горсаду и поближе познакомить одесситов с тем, чем сегодня занимаются в «Грековке», пришла к студентам давно. Ведь сейчас, какие только фестивали в городе не проводятся: и народных промыслов, и еды, и пива. Так почему бы не познакомить горожан с творчеством, не показать им как рождаются картины, скульптуры? Инициатива студентов была одобрена директором училища Ольгой Косминой и началась подготовка. Студенты продумывали все, от концепции фестиваля до декораций. Решено было провести его в виде семейного праздника, где родители вместе с детьми смогут стать не только зрителями, но и в прямом смысле создателями художественных произведений. Были продуманы творческие локации: лепка, акварельная живопись, гравюры на печатном станке, монотипия. А название фестивалю дали такое, которое в первую очередь должно было привлечь именно детей – «Волшебная мастерская дядюшки Грекова». Самого «дядюшку-волшебника» должен был изображать студент, одетый в костюм художника из прошлых веков. Больше месяца ребята под руководством директора училища Ольги Косминой готовились. И вот - долгожданный день наступил. Воскресенье, День художника Украины. Все бы хорошо, да только подвела непредсказуемая одесская погода. Дождь и штормовое предупреждение чуть было не погубили всю творческую инициативу начинающих живописцев.

Однако юность, творческий задор и энтузиазм побеждают все – даже одесский шторм! Фестиваль состоялся, вопреки неприветливой погоде. И надо отдать должное смелости одесситов – в дождливый день в Горсаду оказалось много гуляющих и все они, конечно же, с радостью посетили Волшебную мастерскую дядюшки Грекова – яркими красками раскрасившую пасмурный день! Дети, принявшие участие в фестивале, остались довольны. Особенно их порадовало то, что все свои работы, сделанные под руководством начинающих художников, они смогли забрать домой.

Руководство и студенческий совет Одесского художественного училища имени М.Б. Грекова благодарят за помощь в проведении фестиваля начальника управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Елену Олейник и директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову.

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Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
Творчеству дождь не помеха!
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