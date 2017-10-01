Творчеству дождь не помеха!

Идея провести в День художника праздник-фестиваль в Горсаду и поближе познакомить одесситов с тем, чем сегодня занимаются в «Грековке», пришла к студентам давно. Ведь сейчас, какие только фестивали в городе не проводятся: и народных промыслов, и еды, и пива. Так почему бы не познакомить горожан с творчеством, не показать им как рождаются картины, скульптуры? Инициатива студентов была одобрена директором училища Ольгой Косминой и началась подготовка. Студенты продумывали все, от концепции фестиваля до декораций. Решено было провести его в виде семейного праздника, где родители вместе с детьми смогут стать не только зрителями, но и в прямом смысле создателями художественных произведений. Были продуманы творческие локации: лепка, акварельная живопись, гравюры на печатном станке, монотипия. А название фестивалю дали такое, которое в первую очередь должно было привлечь именно детей – «Волшебная мастерская дядюшки Грекова». Самого «дядюшку-волшебника» должен был изображать студент, одетый в костюм художника из прошлых веков. Больше месяца ребята под руководством директора училища Ольги Косминой готовились. И вот - долгожданный день наступил. Воскресенье, День художника Украины. Все бы хорошо, да только подвела непредсказуемая одесская погода. Дождь и штормовое предупреждение чуть было не погубили всю творческую инициативу начинающих живописцев.

Однако юность, творческий задор и энтузиазм побеждают все – даже одесский шторм! Фестиваль состоялся, вопреки неприветливой погоде. И надо отдать должное смелости одесситов – в дождливый день в Горсаду оказалось много гуляющих и все они, конечно же, с радостью посетили Волшебную мастерскую дядюшки Грекова – яркими красками раскрасившую пасмурный день! Дети, принявшие участие в фестивале, остались довольны. Особенно их порадовало то, что все свои работы, сделанные под руководством начинающих художников, они смогли забрать домой.

Руководство и студенческий совет Одесского художественного училища имени М.Б. Грекова благодарят за помощь в проведении фестиваля начальника управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Елену Олейник и директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяну Маркову.