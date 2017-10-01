Из-за долгов по зарплатам бастуют шахтеры Волынской и Донецкой областей

Сегодня, 9 октября, шахтеры требуют выплаты задолженности по заработной плате в Донецкой и Волынской областях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

В Мирнограде (бывшем Димитрове) Донецкой области нa ведущей шaхте "Кaпитaльнaя" (ГП "Мирнoгрaдугoль") гoрняки 3-й и 4-й смен сегодня утром oткaзaлись пoднимaться нa пoверхнoсть дo пoлнoгo пoгaшения зaдoлженнoсти пo зaрaбoтнoй плaте.

«По объединению, куда входят шахты Родинская Шахта 5/6," Центральная" и "Капитальная" за август выплачено лишь 5%! А уже необходимо платить за сентябрь. На шахте" Капитальная "за август выплачено 10% месячного фонда, а мес. зарплата составляет 32 млн», - написал Михаил Волынец.

Из-за большого количества людей под землей спасатели запретили начинать горные работы в первую смену. Об этом сообщил заместитель председателя НПГУ, председатель местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов, сообщает телекомпания «Орбита».

Немного позже в районе села Старовойтово Волынской области мирную акцию протеста начали горняки шахт «Бужанская» и №9 ГП «Волыньуголь». Они перекрыли трассу международного значения М-07 Киев-Ковель-КПП «Ягодин».

По информации пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, с 11:30 около 70 человек непрерывно переходят дорогу, не давая проехать автомобилям.

Во время переговоров с полицией участники пикета сообщили, что готовы пропускать по одной легковой машине, но не грузовики.