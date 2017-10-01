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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

СБУ предлагают временно ограничить право украинцев выезжать в Россию

Категория: Новости / Политика

СБУ предлагают временно ограничить право украинцев выезжать в Россию

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 7187 о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор.

Авторы - представители БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, также внефракционный депутат Андрей Денисенко. Текст документа пока еще не обнародовали.

Напомним, ранее сообщалось, что юристы Службы безопасности Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.



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