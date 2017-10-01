Кредитные средства будут потрачены обоснованно и прозрачно

Такое обещание дал городской голова Геннадий Труханов. По его словам, уже с 11 октября будут проводиться заседания рабочей группы с участием как работников муниципалитета, так и депутатов, которая займется распределением средств.

В заседаниях так же пригласят и представителей «Укргазбанка», который и предоставил городу миллиардный кредит.

Мэр пообещал, что ни один вопрос депутатов по поводу расходования кредитных средств не останется без ответа.

Напомним, что почти половина кредитных средств предположительно передается городскому УКСу, и пойдет, в частности, на строительство школы на Маршала Говорова, ремонт фасадов и кровель, реконструкцию аркадиевского коллектора.

Так же часть кредита планируется потратить на реконструкцию и замену лифтов и теплотрасс.