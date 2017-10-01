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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

С сегодняшнего дня в Одессе начали регистрацию проектов в рамках Общественного бюджета на следующий год

Категория: Новости


С сегодняшнего дня в Одессе начали регистрацию проектов в рамках Общественного бюджета на следующий год

Соответствующее распоряжение накануне подписал городской голова.

Проекты можно регистрировать на сайте «Социально активный гражданин».

Для участия в конкурсе автору необходимо собрать в поддержку проекта не менее пятидесяти подписей.

Проекты принимаются в сферах безопасности, туризма, телекоммуникаций и связи, дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды, коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты и спорта.

Регистрация участников продлиться до 7 ноября. Затем до 18 декабря будет проходить онлайн-голосование, а результаты будут объявлены в преддверье Нового года.

Стоимость проектов должна колебаться лот 200 тысяч гривен до 5 миллионов и срок их реализации должен быть ограничен до конца декабря 2018 года.



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