С сегодняшнего дня в Одессе начали регистрацию проектов в рамках Общественного бюджета на следующий год

Соответствующее распоряжение накануне подписал городской голова.

Проекты можно регистрировать на сайте «Социально активный гражданин».

Для участия в конкурсе автору необходимо собрать в поддержку проекта не менее пятидесяти подписей.

Проекты принимаются в сферах безопасности, туризма, телекоммуникаций и связи, дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды, коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты и спорта.

Регистрация участников продлиться до 7 ноября. Затем до 18 декабря будет проходить онлайн-голосование, а результаты будут объявлены в преддверье Нового года.

Стоимость проектов должна колебаться лот 200 тысяч гривен до 5 миллионов и срок их реализации должен быть ограничен до конца декабря 2018 года.