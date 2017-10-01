Муниципалитет намерен «довести до ума» аэропортовскую базу отдыха в Грибовке

Заброшенная база отдыха «Полет» в Грибовке должна быть приведена в порядок. Такую задачу поставил на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

Однако, городскому коммунальному предприятию принадлежит только двенадцать из тридцати семи жилых домиков. В них, по данным департамента коммунальной собственности, только в этом сезоне оздоровились шестьдесят пять семей коммунальщиков.

Впрочем, как выяснилось, отдых там был далеко не безопасен. Ведь противопожарной сигнализации там, оказывается, нет вовсе, а из противопожарного оборудования имеются только огнетушители – по два на каждый домик.

В связи с этим городской голова с нескрываемым облегчением констатировал, что «…курортный сезон уже закончился» и дал указание привести противопожарное состояние базы в порядок уже к началу следующего сезона.

Впрочем, распоряжение касается только той меньшей части, которая находится на балансе города. Поскольку свою часть ООО «Аэропорт Одесса» в коммунальную собственность передавать отказался.

В связи с этим мэр пообещал «…по-другому поговорить с их собственником». Но что именно он имел в виду, он не уточил.