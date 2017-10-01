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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Пожар в Нижнеднестровском национальном парке не нанес существенного ущерба

Категория: Новости


Пожар в Нижнеднестровском национальном парке не нанес существенного ущерба

Об этом в ходе аппаратного совещания в областной администрации сообщил начальник государственной экологической инспекции Александр Ставнийчук.

По его словам, пожар в ночь с 6 на 7 октября возник на территории Молдовы и не нанес существенного ущерба, поскольку охватил «всего» 7 гектаров территории.

Таким образом, он заявил, что информация Ивана Русева о том, что огонь уничтожил десятки гектаров заповедника, не соответствуют действительности.

Напомним, что директор Нижнеднестровского заповедника Иван Русев накануне сообщил, что сам видел, что возгорания возникли практически одновременно в восьми (!) местах. По его убеждению, это уже само по себе свидетельствует, что причиной возгорания мог быть только поджог.

 

Пожар в Нижнеднестровском национальном парке не нанес существенного ущерба

 

Пожар в Нижнеднестровском национальном парке не нанес существенного ущерба

 



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