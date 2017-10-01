 
Информация к новости
  • Просмотров: 44
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Посольство Польши в Украине прокомментировало информацию о поставках в страну угля с оккупированного Донбасса

Категория: Новости / Экономика и финансы

Посольство Польши в Украине прокомментировало информацию о поставках в страну угля с оккупированного Донбасса

Диппредставительство признало, что сотрудничество польских субъектов хозяйствования, в частности импорт товаров с территории Украины, которую контролируют сепаратисты, должно происходить в соответствии с украинским законодательством, передает "Укринформ" .

Дипломаты также подчеркнули, что знают о санкциях против лиц и фирм так называемых «республик» Донбасса и об ограничении на торговлю с ними. Но Министерство иностранных дел Польши некомпетентно в ряде вопросов на тему импорта в Польшу антрацита с востока Украины.

«С целью получения полной информации предлагаем обращаться в польское Министерство развития, Министерство энергетики и Национальную налоговую администрацию», - предложили дипломаты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что антрацит, добытый на оккупированной территории Луганской области, вывозится в Польшу через территорию России. А доходы от продажи угля получает глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий.

Позже Польша подтвердила информацию о том, что был закуплен и ввезен уголь из оккупированных территорий Донбасса в размере 11 тысяч тонн. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заявил, что страна откажется от закупки угля в ОРДЛО.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 