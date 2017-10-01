В воздухе над странами ЕС и Украиной «запахло» радиоактивным изотопом Рутений-106

Ученые Европы и Украины не на шутку встревожены и озадачены: в воздухе над странами ЕС, в том числе и на территории нашего государства, нашли радиоактивный изотоп Рутений-106. Особенность этого очень редкого элемента в том, что сам по себе в атмосфере он появиться никак не может, а, следовательно, это дело человеческих рук.

Авария на АЭС также исключается, так как тогда вместе с рутением в атмосфере фиксировали бы целый ряд других радиоактивных элементов. На сегодня известно одно: источником распространения опасного вещества стала Восточная Европа. А пока ученые ищут более точное место утечки изотопа, интернет полнится разными версиями произошедшего — от бомбы террористов до сгоревшего над Украиной спутника.

Украинский государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности подтвердил эту информацию только спустя неделю, в минувшую пятницу. «Зарегистрирован радиоизотоп Рутений-106 в виде аэрозоля. Его концентрация в Киеве составляет 1–2,2 мБк/куб. м (при допустимой 500 мБк/куб. м). То есть она ниже допустимого уровня, хотя при нормальных условиях данный изотоп не фиксируется вообще. Предварительно, рост концентрации изотопа радионуклида произошел в первых числах октября», — сообщили в центре.

Не причастен к появлению радиации и Чернобыль, считают эксперты. «Период распада Рутения-106 — около года. Поэтому за 30 лет он практически полностью распался, и в чернобыльских грунтах его нет, — заверил «Вести» директор Украинского НИИ сельскохозяйственной радиологии Валерий Кашпаров. — И это явно не реакторный рутений, так как период распада у него еще меньше. Сам по себе этот элемент не является летучим, он тугоплавкий. А летучая его окись — Рутений О4. Он легко плавится, летит. Но источников рутения я в Украине не знаю».

При этом украинцы обсуждают десятки версий, откуда он мог взяться. Среди них — взрывы на складах в Калиновке, ведь по дате они совпадают со временем обнаружения радиации. Также пользователи соцсетей вспомнили о загадочном свечении над Одесской областью. Мол, след в атмосфере мог оставить горевший спутник, в двигателе которого много рутения. Еще одна версия — утилизация медицинского радиооборудования (там тоже используется изотоп). И даже «грязная бомба» (радиологическое оружие, которое используют террористы).

Рутений может вызывать аллергические реакции, поражать слизистую оболочку глаз, верхних дыхательных путей. Но, по словам экспертов Госцентра по ядерной и радиационной безопасности, на здоровье украинцев радиация отразится минимально. «По классификации МАГАТЭ, это природный элемент. Поэтому он не очень опасен, — успокоил нас компетентный источник в одном из министерств. — Это приблизительно так же, если вы подойдете к памятнику Шевченко в Киеве. Там тоже будет фонить от урана. Если бы от рутения исходила опасность, то уже был бы отчет от ЕС и МАГАТЭ».