В Черном море нашли затонувший склад боеприпасов

На дне Черного моря возле села Лебедевка в Одесской области аквалангисты нашли затонувшее немецкое судно, которое перевозило боеприпасы во время Второй мировой войны. Сейчас спасатели проводят подводное разминирование корабля, сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС.

Судно под названием "Теодорих" нашли на глубине в 15 метров в конце июля 2017 года. К 9 октября спасатели подняли на сушу 13 909 взрывоопасных предмета: 4378 детонаторов, 9500 стрелковых патронов, 31 артиллерийский снаряд калибра 75 мм.