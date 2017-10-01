В Одессе наблюдается дефицит водителей городского электротранспорта

Об этом сообщил активу города мэр Геннадий Труханов. По его словам, причина в том, что водители после введения «безвиза» находят возможность уезжать работать в центральную Европу – в Чехию и Польшу. Там и условия работы лучше, и зарплата выше!»

«А у нас летом в кабине водителя температура поднимается до 60 (!) градусов. И сами понимаете, как ему работать в таких условиях, да еще и за нашу зарплату.», — отметил мэр.

Впрочем, по его словам, сейчас ситуация начала меняться.

Во-первых, в Одессе каждый месяц появляются новые трамваи с системой кондиционирования в кабине. А во-вторых, приводится в порядок общежитие «Одесгорэлектротранса».

По его убеждению, это имеет особое значение, поскольку большинство работников подвижного состава – иногородние.

«И результат уже виден, сотрудники начали возвращаться» — резюмировал городской голова.

Вот только можно ли постройкой одного трамвая в месяц и приведением в порядок одного общежития вернуть из-за границы уже осевшие там квалифицированные кадры? Перспектива выглядит, по меньшей мере, проблематично.