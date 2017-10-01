ДТП со смертельным исходом произошло накануне на поселке Котовского

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Вечером на Днепропетровской дороге автомобиль «Porsche Cayenne» сбил мужчину-пешехода.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Проводится расследование.
По информации патрульной полиции, по свей вероятности, погибший пытался перебежать проезжую часть в непосредственной близости от быстро движущегося автомобиля. Что, кстати, строжайше запрещается правилами дорожного движения.
Отметим, что, как показывает практика, именно такое пренебрежение безопасностью ради минутной экономии времени чаще всего и оказывается фатальным.