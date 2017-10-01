Где у нас наихудшая ситуация с пожарной безопасностью?

В ходе видеоконференции по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сотрудники ГСЧС отчитались, как обстоят дела с пожарной безопасностью в Одесской области.

Если очень кратко, ситуация такова: проверка показала, что дела обстоят совсем плохо. Причем речь идет о социальных (!) учреждениях региона. Лишь в 33% из них система пожарной безопасности находится в удовлетворительном состоянии.

Итоги проверок в детских учреждениях и медицинских заведениях области выявили ряд нарушений, но наихудшая ситуация с обеспечением пожарной безопасности сложилась на сегодня (внимание!) в Одесской областной детской клинической больнице.

Как прозвучало в ходе конференции, больница состоит из трех корпусов, один начала прошлого века, и имеет деревянные перекрытия. Там нет никаких средств пожаротушения, а 2500 квадратных метров требуют соответствующей обработки. Есть проблемы и с планом эвакуации.

Из 40 медицинских учреждений областного подчинения пожарная сигнализация работает только в 15, а в районах Одесской области — лишь в каждой пятой больнице. В самой Одессе есть три десятка медучреждений, где система вообще не установлена.

В ходе заседания заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Михаил Вовк доложил, что с начала 2017 года в Одесской области произошло 5610 пожаров, на которых погибли 74 и пострадали 66 человек. Из общего количества пожаров 9 возникли в местах с массовым пребыванием людей, и в одном из таких пожаров погибли трое (речь идет о трагедии в лагере «Виктория»).

На 984-х проверенных соцобъектах нет автоматической пожарной сигнализации, на 234-х объектах устройства пожарной сигнализации находятся в нерабочем состоянии, у 772-х нет внутреннего противопожарного водогона. Кроме того, 814-ти учреждениям нужно провести огнезащитную обработку деревянных элементов чердаков, еще 623 объекта нуждаются в ремонте электрооборудования. 424 объекта проверки нуждаются в перезарядке средств пожаротушения, а на 438-ми объектах пути эвакуации не соответствуют действующим нормам.

Конечно, в ходе видеоконференции было решено в связи с этим принять самые срочные и необходимые меры по изменению сложившейся ситуации. Но это, как говорится, «на потом».

А вот все выше озвученное, которое «сегодня и сейчас», очень впечатляет, не правда ли?..